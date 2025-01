Motta “L’Atalanta sta bene, pronti a dare il massimo”

agenzia

Il tecnico della Juve: “La zona Champions? Inutile guardare troppo avanti” TORINO (ITALPRESS) – “Il gruppo é arrabbiato per non aver vinto il derby ma é giá concentrato per una partita contro una squadra che sta bene e contro cui daremo il massimo”. Lo ha detto il tecnico della Juventus, Thiago Motta, alla vigilia del recupero della 19esima giornata di Serie A in casa dell’Atalanta. “Koopmainers? E’ la persona che mi aspettavo, si allena bene e aiuta la squadra mettendosi anche in difficoltá perchê vuole vincere – ha aggiunto in conferenza stampa il mister bianconero, parlando del grande ex della sfida – Domani ritorna in un posto dove ha dato tantissimo ed é stato bene, per lui sará una partita speciale. Vlahovic? Non é ancora al 100 per cento, vedremo se lo avremo a disposizione”. Fin qui, sulla panchina della ‘Vecchia Signora’, “sicuramente abbiamo commesso degli errori, in tante partite potevamo arrivare alla vittoria e questo significa che dovevamo dare qualcosa in piú. Delle volte abbiamo fatto molto bene, altre abbiamo avuto difficoltá a vincere – ha proseguito l’ex mister del Bologna, che contro gli orobici dovrá fare a meno certamente di Bremer, Cabal, Conceicao e Milik – La zona Champions? Per restare in corsa dobbiamo recuperare dei punti persi per strada. Il lavoro é quello giusto per crescere bene e competere con le nostre avversarie ma é inutile guardare troppo avanti, dobbiamo pensare alla gara di domani: affronteremo una formazione che ha una classifica migliore della nostra con rispetto ma volendo fare la nostra partita per arrivare a vincere”. “La squadra é sempre stata unita per affrontare la prossima gara, che é sempre quella piú importante”, ha concluso Motta. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). mc/gm/red 13-Gen-25 12:36

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA