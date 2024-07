Napoli, crolla un ballatoio alle Vele di Scampia. 2 morti e 13 feriti

agenzia

NAPOLI (ITALPRESS) – Ieri sera, poco prima delle 22,30 nella Vela Celeste di Scampia a Napoli, a causa del crollo di un ballatoio di collegamento sono morte due persone. Si tratta di due adulti rimasti sotto le macerie, un uomo di 29 anni morto sul colpo e una donna di 35 anni deceduta all’arrivo in ospedale. Diversi i feriti, almeno 13 (sette dei quali sono bambini tra i due e gli otto anni che hanno riportato fratture e contusioni), alcuni in modo grave. L’edificio é stato evacuato. Il crollo si é verificato al terzo piano ha coinvolto nella caduta anche i ballatoi del secondo e del primo piano. I vigili del fuoco, dopo aver scavato tra le macerie, hanno completato l’evacuazione dei piani alti mentre sono in corso le verifiche di stabilitá nella parte coinvolta dell’edificio. Sul fatto la Polizia ha aperto un’indagine.(ITALPRESS). Foto: X Vigili del Fuoco trl/red 23-Lug-24 08:19

