Niente anticipo al Dall’Ara, Bologna-Milan rinviata

Dopo l’ordinanza del sindaco e del prefetto, ufficiale il rinvio del match in programma sabato MILANO (ITALPRESS) – Bologna-Milan é stata ufficialmente rinviata. La decisione é arrivata a causa delle condizioni meteo e del maltempo che ha colpito l’Emilia Romagna nei giorni scorsi. Ad influire anche la decisione del sindaco e del prefetto di firmare un’ordinanza che impediva il normale svolgimento della gara valida per la nona giornata e inizialmente in programma domani 26 ottobre alle ore 18.30. Pareri discordanti, c’é chi non condivide come il presidente del Milan, Paolo Scaroni. “Bologna-Milan viene rinviata con una decisione incomprensibile a mio parere, il sindaco ha vietato la partita a porte chiuse, non ho capito perchê. Di fronte l’ordinanza del sindaco abbassiamo la testa, ovviamente”, le sue parole. Di tutt’altro avviso l’amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci. “C’é una situazione oggettiva di difficoltá nella zona dello stadio, dove ci sono stati anche dei crolli. Quindi al di lá della solidarietá che sempre esprimiamo a favore delle famiglie, c’era anche una situazione oggettiva che rendeva difficile la disputa della partita a Bologna. Mi sembra che sia la decisione piú saggia, perchê consente anche di salvaguardare l’incasso della gara che in parte sará devoluto alle popolazioni colpite – spiega l’ad rossoblú -. Ci sono necessitá organizzative alla base di ogni partita di calcio, giocare a porte chiuse sarebbe sempre una sconfitta per tutto il movimento”. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). pia/ari/red 25-Ott-24 15:49

