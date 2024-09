Nissan Qashqai si evolve per confermare la sua leadership

agenzia

TORINO (ITALPRESS) – Nissan ha svelato in anteprima al Salone dell’Auto di Torino il nuovo Qashqai. In una cornice suggestiva, Palazzo Madama, una delle storiche residenze dei Savoia, la Casa giapponese presenta la terza generazione dell’auto che si é imposta nel segmento dei crossover. Il nuovo Qashqai ha subito un profondo rinnovamento, partendo dal design esterno, che risulta ancora piú moderno e dinamico grazie a un frontale completamente rivisitato e nuovi gruppi ottici. Anche gli interni sono stati migliorati con materiali di qualitá superiore e finiture eleganti. I sistemi di assistenza alla guida sono stati potenziati, garantendo un controllo ottimale in ogni situazione, mentre i nuovi sistemi di connettivitá, con l’integrazione della suite Google, rendono l’esperienza di guida piú sicura e confortevole. La nuova gamma offre piú dotazioni di serie e maggiori contenuti rispetto alla versione precedente, mantenendo invariato il prezzo di partenza: 31.570 euro per le versioni Mild Hybrid e 37.320 euro per le versioni e-Power. Pioniere dei crossover, il Qashqai mira a rafforzare la sua posizione di leader del settore. Dal suo lancio nel 2007, sono stati venduti oltre 4 milioni di esemplari nel mondo, di cui 3 milioni in Europa e piú di 416.000 in Italia. In particolare, in Italia, il Qashqai é il crossover piú venduto di sempre ed é stato il modello C-SUV piú acquistato dai privati nel 2023, oltre a essere il secondo piú venduto in tutti i canali nei primi otto mesi del 2024 con piú di 14.000 unitá immatricolate. Le versioni e-Powerd hanno riscosso un notevole successo grazie al motore efficiente e brillante, apprezzato per il piacere di guida tipico delle auto elettriche e la capacitá di percorrere oltre 1.000 km con un pieno di benzina. Queste versioni rappresentano oltre il 50% delle vendite del Qashqai ai clienti privati. Durante l’intera durata del Salone di Torino, i visitatori potranno scoprire e provare il nuovo Qashqai, esposto presso lo stand Nissan in Piazza Castello e disponibile per test drive con partenza da Piazza Castello e Piazza Carlo Felice. (ITALPRESS). -Foto: ufficio stampa Nissan- f19/ads/red 13-Set-24 18:58

