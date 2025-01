Nuovo organigramma Lega A, Simonelli “Puntiamo a crescere”

agenzia

L’assemblea ha confermato l’amministratore delegato Luigi De Siervo, rieletto con 17 voti MILANO (ITALPRESS) – È stato completato oggi il nuovo organigramma della Lega Serie A capeggiata da Ezio Simonelli. Nell’assemblea odierna é stato rieletto l’amministratore delegato Luigi De Siervo (17 voti), come Consiglieri di Lega rappresentanti delle societá sono stati confermati Paolo Scaroni (presidente del Milan, 17 voti), Luca Percassi (ad Atalanta, 16 voti) e Tommaso Giulini (presidente del Cagliari, 15 voti). La novitá é Claudio Fenucci (ad del Bologna, 15 voti) che andrá a sostituire Maurizio Setti (Verona). Il consigliere indipendente sará invece Lamberto Tacoli. “Oggi siamo riusciti a completare la governance – ha dichiarato Simonelli nella conferenza stampa al termine dei lavori -, sono felice che l’amministratore delegato abbia raccolto 17 voti, questo conferma la bontá del lavoro fatto e sono convinto sará anche da stimolo per il futuro. Abbiamo giá fatto tante cose da quando sono entrato in carica, ho visto una Lega che, rispetto a quando avevo lasciato sei anni fa, ha cambiato pelle”. Il nuovo presidente non si é voluto sbilanciare sui primi punti su cui interverrá la nuova governance: “I problemi del calcio li sappiamo: non abbiamo avuto alcun indennizzo per i danni da Covid, io ho un pallino che é quello di avere un bonus per i vivai che potrebbe servire anche per la Nazionale. Spero che anche grazie a investimenti per i vivai si possa tornare ad una Nazionale vincente a livello europeo e mondiale. Non chiediamo niente che non sia giá nel nostro ordinamento – ha aggiunto -. Le imprese giá ottengono bonus per gli investimenti o bonus fiscali come quelli per il cinema. Ma noi chiediamo solo di applicare le regole esistenti anche al mondo del calcio. Vorrei una Lega che pensi a crescere, a ingrandire la torta e non a rubare la torta, non ai litigi. Se siamo uniti possiamo migliorare il prodotto e l’offerta. Ho detto ai presidenti che la credibilitá la devono dare loro, con i loro modi di comportarsi. Vogliamo presentarci bene”. Si lavora anche per rafforzare la coesione con la Federazione, nelle prossime settimane inoltre verranno scelti anche i consiglieri federali. Manca l’ufficialitá ma i nomi dovrebbero essere quelli di Giuseppe Marotta (presidente dell’Inter), Francesco Calvo (Managing Director Revenue & Institutional Relations della Juventus) e Stefano Campoccia (vicepresidente dell’Udinese). Si chiude anche il capitolo relativo al ricorso del Napoli in merito all’elezione dello stesso Simonelli (respinto dal Tribunale di Milano, nelle ultime ore si é parlato anche di una possibile penalizzazione di tre punti in classifica): “La proclamazione é un’invenzione, non esiste nel codice civile e nello statuto, esiste in un diritto che non é quello attuale. Era qualcosa costruito sul niente. Il Napoli, resosi conto dell’errore procedurale, ha ritirato il ricorso, il presidente De Laurentiis mi ha chiamato dicendo che c’é stato un malinteso, per me é un capitolo chiuso. Poi delle questioni federali non me ne occupo io”. – Foto Image – (ITALPRESS). pia/ari/red 10-Gen-25 17:50

