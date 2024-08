Palladino scuote la Fiorentina “Vogliamo passare il turno”

agenzia

Martinez Quarta “Siamo preparati e pronti a tutto” FIRENZE (ITALPRESS) – “Noi siamo venuti per passare il turno e vincere la partita. Sappiamo che affrontiamo una squadra che proverá in tutti i modi a metterci in difficoltá e che per loro é una partita storica, il passaggio del turno sarebbe qualcosa di unico, ma lo é anche per noi. Ci siamo preparati bene a questa gara e domani voglio vedere una squadra che scende in campo con un atteggiamento feroce ed una aggressivitá importante, voglio vedere che chi giocherá lo faccia con tanta personalitá perchê vogliamo passare il turno e giocare in Conference”. Cosí il tecnico viola Raffaele Palladino alla vigilia della gara di ritorno dei play-off di Conference League fra Puskas Akademia e Fiorentina. All’andata finí 3-3. L’allentore dei toscani ha poi parlato della scelta di convocare Amrabat, al centro di una trattativa di mercato con il Fenerbahce: “Il mercato puó disturbare questo momento, ma non ci deve toccare perchê i miei calciatori sono dei grandi professionisti, io li amo tutti, dal primo all’ultimo, ho un grande rapporto con loro. Amrabat é un grande professionista, fino a quando é qui con noi lui dará tutto per la maglia della Fiorentina”, ha concluso Palladino. Insieme al tecnico ha parlato il difensore Martinez Quarta: “La prima cosa che non dobbiamo sbagliare domani é l’approccio. L’atteggiamento con cui siamo scesi in campo nella partita di andata non é stato giusto, quindi la prima cosa domani é farlo nel modo giusto, con la voglia di vincere non solo la partita ma anche i duelli e le seconde palle. Non sará una gara facile, puó succedere di tutto, ci siamo preparati bene e siamo pronti a tutto”. – Foto: Ipa Agency – (ITALPRESS). xb8/xd6/gm/red 28-Ago-24 20:15

