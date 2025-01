Papa “L’Italia non fa figli, fare entrare i migranti”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “La possibilitá c’é, credo sia l’unica”. Lo ha detto Papa Francesco, intervistato da Fabio Fazio a “Che tempo che fa” sul Nove, sulla soluzione per Israele e Palestina di due popoli e due Stati. “La pace é superiore alla guerra sempre. Per la pace ci vuole coraggio”, aggiunge. Parlando di immigrazione il Pontefice sottolinea che “il migrante va assunto, accompagnato, promosso e integrato. Nella nostra esperienza argentina, che é un paese di migranti, abbiamo questa esperienza di integrazione. In Italia – aggiunge – l’etá media é di 46 anni: non fa figli. Faccia entrare i migranti”. E su Trump che vuole avviare l’espulsione degli irregolari, il Pontefice dice: “Se é vero, sará una disgrazia perchê fa pagare ai poveri disgraziati il conto dello squilibrio”. Papa Francesco annuncia che suor Raffaella Petrini, attualmente vice governatrice, da marzo prossimo diventerá governatrice dello Stato della Cittá del Vaticano. “Il lavoro delle donne nelle curie é una cosa che é andata lentamente e si é compresa bene. Adesso ne abbiamo tante. Le donne sanno gestire meglio di noi”, afferma. -foto Agenzia Fotogramma- (ITALPRESS). mgg/red 19-Gen-25 22:39

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA