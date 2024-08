Partnership editoriale fra l’Italpress e il Meeting di Rimini

agenzia

RIMINI (ITALPRESS) – L’agenzia Italpress ed il Meeting di Rimini hanno firmato un accordo di mediapartnership in vista della 45^ edizione della manifestazione che avrá luogo dal 20 al 25 agosto alla Fiera di Rimini. Oltre alla copertura dei lavori con propri giornalisti, videomaker e collaboratori, quest’anno Italpress garantirá un’ampia dissemination su tutti i suoi canali multimediali, sia in Italia che all’estero, in 3 lingue (Italiano, inglese ed Arabo). Molto spazio sará dato anche alla parte multimediale con la produzione e la dissemination sul proprio network televisivo ed Internet di video clip, interviste e servizi di approfondimento che andranno in onda anche sui TG che Italpress fornisce ad oltre 100 TV in tutta Italia ed all’estero. Inoltre quest’anno saranno diffuse sulle piattaforme multimediali dell’agenzia anche le dirette streaming del Meeting. “Italpress – afferma Eugenio Andreatta, responsabile comunicazione del Meeting di Rimini- in passato é stata a lungo media partner del Meeting. Sono lietissimo quest’anno di poter riprendere la collaborazione, che ci aiuterá nei due obiettivi di comunicazione che ci siamo dati: raccontare il Meeting nella sua integralitá e favorirne la conoscenza presso il pubblico internazionale. La narrazione di Italpress, che sará soprattutto uno storytelling video rivolto sia all’Italia sia all’estero, ci dará un impulso importante in questa direzione”. Molto soddisfatto di questa partnership anche il direttore dell’Italpress Gaspare Borsellino “Sono veramente contento e soddisfatto di riprendere un cammino insieme con gli amici del Meeting. Quest’anno saremo al loro fianco fornendo una copertura capillare ed internazionale grazie ai nostri nuovi notiziari in lingua inglese ed araba che raggiungeranno molti media sia del Nord America che del Nord Africa e degli Emirati Arabi”. – foto account X Meeting di Rimini – (ITALPRESS). fsc/com 09-Ago-24 11:09

