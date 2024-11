Per un italiano su due superare i limiti di velocitá “non é pericoloso”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Secondo il 51% degli italiani non é pericoloso superare i limiti di velocitá, il 34,7% ritiene utile rispettarli mentre il 16,4% ritiene che un guidatore esperto possa superarli. In generale, il voto che gli italiani danno a sê stessi come guidatori é 7,9 e il 64,7% crede di essere un guidatore esperto. È la fotografia della ricerca sugli stili di guida degli utenti commissionata da Anas, societá del Gruppo FS, e presentata oggi nella conferenza internazionale “Sicurezza stradale: obiettivo zero vittime” a Roma. Per l’amministratore delegato di Anas, Aldo Isi, si tratta di “un lavoro importante che ci dá l’idea di qual é la percezione che hanno gli italiani del proprio livello di capacitá di andare per strada tutti i giorni. Stiamo migliorando: questo studio dei comportamenti evidenzia che c’é un’acquisizione di una consapevolezza maggiore, dobbiamo peró ancora lavorare nella direzione che abbiamo intrapreso che é quella della comunicazione, della condivisione di un sistema di regole che sia finalizzato a migliorare la sicurezza stradale. Non solo l’infrastruttura deve essere sicura, ma anche chi guida che deve essere molto attento”. Grazie alle campagne per la sicurezza stradale, negli ultimi anni si sta registrando un progressivo miglioramento di alcuni comportamenti. La nuova campagna social, grazie a tre noti influencer, sta dando ad Anas grandi soddisfazioni in termini di visibilitá con oltre 6 milioni di visualizzazioni, sensibilizzando anche i piú giovani sul tema. L’uso delle frecce per segnalare un sorpasso segna un +4% ogni anno negli ultimi due, il divieto di sorpasso migliora di poco piú dell’1% ogni anno (nel 2024 non lo rispetta il 14,6%). Il 93,3% usa le cinture di sicurezza anteriori e la consapevolezza di allacciare le cinture posteriori é cresciuta in due anni di quasi il 20%. Migliora il comportamento sull’uso del cellulare alla guida: lo usa il 7,4% contro il 9,6% del 2023. L’attenzione ai giovani, per Isi, “é fondamentale: noi andiamo anche nelle scuole con la Polizia Stradale, abbiamo un progetto anche con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: dobbiamo portare questo messaggio a tutti i livelli, dai ragazzini piú piccolini fino a quelli che stanno prendendo la patente”. Sulla base delle rilevazioni svolte sulle strade Anas, si verifica che una vettura su dieci supera i limiti di velocitá. Bari é la cittá piú indisciplinata – un veicolo su tre supera il limite – e Roma risulta la piú virtuosa: i limiti sul Grande Raccordo Anulare vengono superati solo fra lo 0,4% e l’1%. Nella Capitale c’é peró la maggiore differenza della velocitá media tra giorno e notte: il GRA di notte guadagna un +23%. Secondo la ricerca, il 60,1% degli intervistati ritiene che il nuovo Codice della Strada, in questi giorni in Parlamento per il via libera definitivo, “sia utile”. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha espresso “un forte auspicio che il Parlamento, nel passaggio finale in Senato della riforma del codice della strada non riduca il potere dei sindaci di definire i limiti di velocitá e di apporre gli autovelox perchê sono strumenti importanti anche di deterrenza rispetto al non rispetto ai limiti di velocitá”. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha sottolineato che il nuovo codice della strada “non é un codice cattivo, peró é piú severo con chi usa alcol e droghe. Ritiro breve della patente per chi usa il telefonino, aumento delle sanzioni per chi occupa i posti dei disabili e parcheggia in prossimitá degli incroci. Casco, targa e assicurazione per i monopattini. Piú tutela per i ciclisti e guardrail salvavita per i motociclisti” con l’obiettivo di “ridurre il numero dei 3mila morti” che é “una strage inaccettabile”. – foto xi2/Italpress – (ITALPRESS). xi2/fsc/red 20-Nov-24 11:29

