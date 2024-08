Piantedosi “Piú controlli in stazioni, metro e centri commerciali”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha presieduto una riunione del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica alla quale hanno partecipato il sottosegretario Nicola Molteni e i vertici delle Forze di polizia. Nell’occasione, il Ministro Piantedosi ha preannunciato la prossima adozione di una specifica direttiva alle autoritá provinciali di pubblica sicurezza per indirizzare l’attivitá di prevenzione generale e di controllo del territorio verso quei luoghi in cui si registra una maggiore concentrazione di persone, come le stazioni ferroviarie, le metropolitane e i centri commerciali, assicurando in questo modo anche una maggiore visibilitá della presenza delle Forze di polizia. È stata anticipata anche l’istituzione di un gruppo di lavoro interforze per ridefinire l’attuale assetto sul territorio dei presidi di polizia e rivederne la dotazione degli organici anche sulla scorta di un’analisi basata sulla georeferenziazione dei reati e sugli indici di delittuositá, oltre che sull’evoluzione degli assetti urbanistici e sulla densitá abitativa. -foto Agenzia Fotogramma- (ITALPRESS). mgg/com 06-Ago-24 16:36

