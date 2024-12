Renault 5 E-Tech Electric, city car di riferimento transizione elettrica

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – Una grande sfida industriale per il Gruppo Renault: sviluppare nel giro di soli tre anni, rispetto ai quattro di solito necessari, un modello di serie in grado di mantenere tutto il fascino e il sogno della showcar. La “storia futura” é quella che sta per scrivere Renault 5 E-Tech Electric, un’auto diversa dalle altre, vero e proprio concentrato di tecnologia elettrica e digitale, destinata a diventare la city-car di riferimento della transizione elettrica in Europa, rendendo i veicoli elettrici accessibili a tutti, protagonista dell’ecosistema energetico, con un prezzo d’ingresso di circa 25.000 euro. Il primo elemento che contribuisce al carattere straordinario di Renault 5 E-Tech Electric é, naturalmente, il design da capogiro, che conquista chi vi ritrova i tratti iconici del modello originale che ha conosciuto, ma anche i piú giovani, attratti dalla sua modernitá edai suoi elementi di personalizzazione. Oltre al design, sarebbe stato inutile “rifare” la Renault 5 senza basarsi sull’ereditá del modello originale, icona pop e popolare che era stata in grado di rispondere alle sfide dei suoi tempi. Renault 5 E-Tech Electric é stata progettata per essere efficiente, soprattutto nell’utilizzo, piacevole e facile da guidare nella vita quotidiana. Offre inedite esperienze di guida, vita a bordo e guida elettrica, proponendonuove tecnologie per il segmento, come il sistema OpenR Link con Google integrato, l’avatar Reno, il V2L e la funzione Plug & Charge. Per non parlare del comfort e della sicurezza del conducente e dei passeggeri. I suoi punti di forza derivano, in particolare, dalla nuova piattaforma AmpR Small di Ampere, dedicata ai veicoli elettrici del segmento B, che consente a Renault 5 E-Tech Electric di esprimere anche il suo lato “pop” nel comportamento su strada, procurando sensazioni entusiasmanti e del tutto inedite per una “piccola” auto elettrica. Il tutto “made in France”, naturalmente. Sarebbe stato inutile anche “rifare” la Renault 5 senza produrla in Francia o progettarla secondo criteri di maggiore sostenibilitá. Renault ha preso una decisione impegnativa, quella di produrre Renault 5 E-Tech Electric localmente, nel centro industriale ElectriCity – nel nord della Francia – e con un ecosistema compatto di fornitori con sede entro un raggio di 300 km. Tutti i veicoli, ma anche le batterie, sono pertanto assemblati nello stabilimento di Douai – che é stato uno dei siti di produzione della Renault 5 originale -, con il motore (motore elettrico, riduttore, elettronica di potenza) realizzato a Clêon e alcuni moduli che saranno prodotti nella Gigafactory di Douai (in partnership con AESC) dall’estate 2025. Grazie alle competenze di The Future is NEUTRAL, filiale del Gruppo Renault specializzata nell’economia circolare, Renault 5 E-Tech Electric raggiugerá un tasso di riciclabilitá almeno dell’88,6% e sará composta da materiali riciclati per il 19,4% (norma ISO14021) e da materiali provenienti dall’economia circolare per il 26,4%. Tassi record per la categoria. Come la sua “antenata”, Renault 5 E-Tech Electric ha, pertanto,tutte le carte in regola per lasciare il segno. È una scelta che offre una risposta autorevole ed entusiasmante alle sfide tecnologiche, sociali e ambientali della mobilitá odierna. foto: xp2/Italpress (ITALPRESS). xp2/tvi/red 12-Dic-24 13:00

