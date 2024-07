Russell squalificato, il Gp del Belgio va ad Hamilton

agenzia

La Mercedes del vincitore trovata sottopeso: Piastri secondo, Leclerc sul gradino piú basso del podio SPA-FRANCORCHAMPS (BELGIO) (ITALPRESS) – George Russell é stato squalificato dopo che la sua Mercedes é stata trovata sottopeso al termine della gara del Gp del Belgio. Brutte notizie per il pilota britannico al quale viene tolta una splendida vittoria. A questo punto il successo va al suo compagno di team Lewis Hamilton, mentre completano il podio la McLaren di Oscar Piastri e la Ferrari di Charles Leclerc che guadagnano una posizione, come tutti, rispetto al precedente ordine d’arrivo. A scippare la vittoria a Russell un chilo e mezzo in eccesso nelle operazioni di peso alla quale é stata sottoposta la sua Mercedes. Il peso minimo della vettura deve essere di 798 chili senza benzina, quella di Russell era a 796.5. “Dobbiamo imparare da quanto accaduto, mi dispiace per George, per lui é un duro colpo”. Detto di Piastri e Leclerc sul podio rispettivamente da 2° e 3°, quarto Verstappen, quinto Norris, sesto Sainz, settimo Perez, ottavo Alonso, nono Ocon e decimo Ricciardo. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). ari/red 28-Lug-24 19:31

