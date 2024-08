Salvini “Ius Scholae non é prioritá e non é nell’agenda di governo”

agenzia

RIMINI (ITALPRESS) – Lo Ius Scholae “non é una prioritá e non é nell’agenda di governo. Non ho voglia di far polemica ma l’Italia é il Paese europeo che concede piú cittadinanze di tutti, quindi legge che va bene non si cambia”. Cosí il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, nel corso di un punto stampa al Meeting di Rimini. “Aiutare l’immigrazione regolare, l’integrazione é fondamentale ed é una delle prioritá della Lega e di questo governo, quindi abbiamo piú di una iniziativa – ha sottolineato Salvini -. Ovviamente deve essere coincidente con la lotta ai trafficanti di esseri umani e con la certezza dei diritti e dei doveri per tutti. Piú persone per bene ci sono in Italia a prescindere dal Paese di nascita e meglio é, su questo siamo assolutamente accordo”. – Foto xb1/Italpress – (ITALPRESS). xb1/sat/red 21-Ago-24 18:47

