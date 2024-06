Schlein “Alternativa é possibile, scriviamo programma con opposizioni”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Sono contenta che il Pd abbia recuperato 5 punti, e abbiamo guadagnato 350mila voti assoluti. Meloni é cresciuta in termini percentuali ma ha perso 750 mila voti. Il messaggio é stiamo arrivando. Li riusciremo a fermare”. È quanto afferma in una intervista a “La Repubblica” la segretaria del Pd Elly Schlein analizzando il voto delle elezioni Europee, che poi chiama a raccolta gli altri partiti dell’opposizione: “Abbiamo annunciato una manifestazione di tutte le opposizioni, martedi a Roma alle 17,30: é importante dire che c’é una alternativa. Il risultato dice questo e il Pd é il perno di questa alternativa. Ma occhio, non é il tempo dei veti. Noi non ne abbiamo mai fatti ma non intendiamo subirne. Dobbiamo cominciare dai temi che interessano la vita quitidiana delle persone. Partiamo dalla sanitá pubblica e dai tagli di questa destra che negano il diritto alla salute. Partiamo dall’istruzione, perché bisogna garantire a tutti i bambini pari condizioni di partenza. Vogliamo il congedo paritario retribuito al 100% di cinque mesi per mamme e papá. Come pure sul piano industriale su questo paese. Dobbiamo costruire un piano alternativo di governo” aggiunge al segretaria Dem che conclude: “Sento la responsabilitâ di provarci, spero la sentano anche gli altri. Non é il momento di perderci in polemiche: l’avversario é questa destra”. foto: Agenzia Fotogramma (ITALPRESS). tvi/com 15-Giu-24 08:57

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA