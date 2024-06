Spalletti “Delusi, ma ora impegno totale per ripartire”

agenzia

“Si va a creare una squadra piú giovane, un gruppo che abbia forze nuove” ISERLOHN (GERMANIA) (ITALPRESS) – Lo Spalletti migliore alla fine non si é riuscito a vedere. Forse nel primo tempo contro l’Albania, ma a parte alcuni sprazzi, il ct ha faticato ad imporre il proprio pensiero. “Vedo e leggo che mi é stato attribuito di aver alzato troppo i toni – ha dichiarato lo stesso Spalletti durante la conferenza stampa all’indomani dell’eliminazione contro la Svizzera -, aver fatto uso di miti da seguire. Peró ci sono molte cose ancora da dover far vedere, il mio impegno sará totale. Bisogna essere completi e onesti nel racconto di queste 14 partite (qualificazioni comprese, ndr), siamo stati bravi fino a un certo punto, non siamo riusciti a crescere in questo mini percorso e quella di ieri é stata una partita dove abbiamo fatto un passo indietro importante che non si puó accettare. Peró si riparte da lí”, ha ribadito. Meglio non parlare di calcio e di notti difficili: “Non é la notte piú complicata, a volte sono state complicate anche le vittorie da gestire”. E ora? Di sicuro verranno fatte riflessioni sul gruppo, un insieme di giocatori che ha faticato a reagire alle avversitá di un Europeo pieno di insidie. “Ieri siamo tornati a zero e da lí dobbiamo ripartire, nelle scelte future cercheró di ringiovanire ulteriormente la rosa per ricreare un gruppo. Si va a creare un futuro piú dal basso, una squadra piú giovane, un gruppo che abbia forze nuove”. Si prende le sue responsabilitá come ha fatto ieri subito dopo la sconfitta con la Svizzera e ammette: “Sono deluso perchê non ho visto reazione. Ho visto poco questa rabbia di andare a riconquistare i palloni, questa rabbia di sfidare e duellare contro un avversario alla nostra portata, diverso dalla Spagna. L’umore che c’era dentro la squadra era perfetto. Dentro il gruppo abbiamo detto sempre la stessa cosa, stava nascendo un gruppo sano e solido, questa é la realtá. Io li ho visti tranquilli nelle cose che dovevano fare, che poi possa diventare un peso la maglia azzurra non lo so, ma visto il risultato di questa partita qui cercheremo di parlare coi calciatori e avere delle risposte”. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). ari/gm/red 30-Giu-24 14:36

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA