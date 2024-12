Telepass lancia “Park & Charge” all’aeroporto di Roma Fiumicino

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Accesso semplificato e dedicato ai clienti Telepass che vogliono parcheggiare e allo stesso tempo ricaricare la loro auto elettrica o ibrida presso l’aeroporto di Roma Fiumicino. È Park & Charge la nuova soluzione che Telepass – leader nella smart mobility e nel telepedaggio in Italia e in Europa – ha lanciato – in collaborazione con Aeroporti di Roma – per i propri clienti nel principale hub aeroportuale della Capitale, in vista delle partenze per le prossime festivitá. Gli utenti Telepass potranno lasciare la propria auto in sosta all’interno di un’area di parcheggio a loro dedicata e contestualmente ricaricare le auto elettriche o ibride plug-in durante il viaggio aereo, con un’esperienza semplice e completamente digitale. Presso l’edificio Multipiano B (fronte Terminal T1/T3) dell’aeroporto “Leonardo da Vinci” al piano 1 – che dispone di un parcheggio elettrificato di 74 stalli – i clienti Telepass potranno usufruire di 32 posteggi riservati a loro uso esclusivo. Il servizio consente importanti vantaggi: dalla possibilitá di pagare parcheggio e ricarica elettrica in un’unica soluzione – tramite l’istantaneo “beep” dell’On Board Unit che garantisce anche il comodo e veloce accesso al nuovo Park & Charge, attraverso le corsie dedicate – alla disponibilitá di stalli riservati, dove ricaricare automaticamente l’auto, senza nemmeno preoccuparsi di utilizzare il proprio cavo, essendo le colonnine giá dotate del necessario accessorio. Park & Charge é incluso, attivo e disponibile per tutti i clienti Telepass. “Con Park & Charge vogliamo continuare a tenere fede alla promessa fatta agli automobilisti: farli passare in un “beep” per valorizzare al meglio il loro tempo. Il nuovo servizio consente al cliente Telepass di pagare in unica tariffa il parcheggio e la ricarica elettrica, una tariffazione tutto incluso é un altro esempio di vera innovazione che conferma la nostra missione di promuovere una mobilitá sempre piú fluida con l’impegno verso la sostenibilitá, offrendo ogni giorno ai nostri clienti servizi esclusivi”, ha dichiarato Aldo Agostinelli, Chief Consumer Sales & Marketing Officer di Telepass. “Siamo convinti che l’introduzione del nuovo servizio Park&Charge possa contribuire a rendere ancor piú piacevole, rapida e digitale l’esperienza di viaggio dei passeggeri dell’aeroporto di Fiumicino, che si conferma sempre piú “piattaforma d’innovazione” pronta ad accogliere e a sperimentare nuove soluzioni di mobilitá sostenibile anche consentite dal ruolo di Charging Point Operator (gestore di infrastrutture di ricarica) di ADR Mobility da esportare successivamente in altri scali e location in Italia”, ha dichiarato Marilena Blasi, Chief Commercial Officer di Aeroporti di Roma. I parcheggi sono il secondo servizio integrato giá nel 2010 da Telepass, la cui offerta, con oltre 400 strutture convenzionate in Italia e piú di 900 tra Francia, Spagna e Portogallo, é oggi la piú capillare sul territorio nazionale. Park & Charge é il primo passo verso la creazione di “Smart Hub”, ovvero aree riservate dove il cliente ha a disposizione una pluralitá di servizi attraverso un’esperienza di accesso, fruizione e pagamento completamente automatizzata e abilitata unicamente dal dispositivo Telepass (on board unit). Una soluzione ideale per infrastrutture ad alto traffico, come aeroporti, stazioni intermodali e parcheggi urbani, che cosí possono rafforzare sempre piú gli standard qualitativi e aumentare il valore aggiunto offerto alla clientela. – foto ufficio stampa Telepass – (ITALPRESS). fsc/com 18-Dic-24 14:05

