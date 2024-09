Toti, accordo con la Procura per il patteggiamento

agenzia

GENOVA (ITALPRESS) – L’ex presidente della Liguria Giovanni Toti, imputato per corruzione e finanziamento illecito, ha chiesto il patteggiamento alla Procura di Genova. In questo modo, se il giudice accoglierá l’istanza, non si terrá il processo previsto per il 5 novembre. Secondo quanto emerso, in base all’accordo tra i pm e la difesa dell’ex governatore, la pena sará di due anni e un mese che verranno convertiti in circa 1500 ore di lavori di pubblica utilitá. Prevista la restituzione da parte del Comitato Toti delle somme direttamente contestate. – Foto Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). xa8/sat/red 13-Set-24 14:14

