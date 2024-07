Ue, Schlein “Ascolteremo von der Leyen e decideremo”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Noi facciamo parte del gruppo socialdemocratico con cui abbiamo discusso le prioritá: la questione che gli investimenti europei proseguano, un’Europa sempre piú sociale, il salario minimo Accanto a questo ci sono altre questioni come la politica estera in sicurezza comune. Insisteremo anche sul tema della solidarietá europea, unico modo di affrontare l’accoglienza. Valuteremo insieme l’esito di queste discussioni e ascolteremo ció che von der Leyen verrá a dire in Aula”. Cosí la segretaria del Pd, Elly Schlein, in vista delle dichiarazioni che von der Leyn fará giovedí a Strasburgo. (ITALPRESS). – Foto: Agenzia Fotogramma – xb1/ads/red 16-Lug-24 15:25

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA