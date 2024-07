Ue, Tajani “Ininfluente il gruppo dei Patrioti”

agenzia

MANDURIA (TARANTO) (ITALPRESS) – Salvini con Orban “non é un problema per noi, l’Europa é un’altra cosa rispetto all’Italia. Noi siamo una coalizione politica che governa il Paese, le Regioni e i Comuni e corre sempre unita a differenza della sinistra, in Europa i singoli partiti hanno collocazioni diverse nelle famiglie europee: noi siamo nel Ppe, Fdi é nei conservatori, Salvini fino all’altro giorno era nel gruppo della Le Pen che si sta trasformando nel gruppo dei patrioti per l’Europa, ma é un gruppo ininfluente”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo alla sesta edizione del “Forum in masseria”, a Manduria. – Foto Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). xc3/ads/sat/red 05-Lug-24 17:26

