Usa, Biden “E’ tempo di voci nuove”

WASHINGTON (ITALPRESS) – “Niente dovrebbe mai ostacolare la salvaguardia della nostra democrazia, e questo include l’ambizione personale. Cosí ho deciso che il modo migliore per andare avanti era passare il testimone a una nuova generazione. Questo é il modo migliore per unire la nostra nazione. So che c’é un tempo e un luogo per lunghi anni di esperienza nella vita pubblica, ma c’é anche un tempo e un luogo per voci nuove, e sí, voci piú giovani, e quel momento é adesso”. A parlare é il presidente americano Joe Biden spiegando perchê ha deciso di ritirarsi dalla corsa alla Casa Bianca. “È stato un onore della mia vita servire come vostro presidente ma la difesa della nostra democrazia, che é in gioco, é piú importante di qualsiasi titolo”, ha spiegato Biden. “Ho chiarito – aggiunge – che credo che l’America si trovi a un punto di svolta, in uno di quei rari momenti della storia in cui le decisioni che prendiamo oggi determinano il destino della nostra nazione e del mondo per i decenni a venire”. Biden ha reso omaggio a Kamala Harris: “Ha dimostrato di essere forte, é capace. Lei é una partner incredibile per me e una degna leader del nostro Paese La scelta ora spetta a voi, popolo americano”. -foto Agenzia Fotogramma- (ITALPRESS). mgg/red 25-Lug-24 08:40

