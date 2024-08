Vaiolo delle scimmie, Borrell “Servono 10 milioni di vaccini”

agenzia

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “L’epidemia di Mpox (vaiolo delle scimmie) é un’emergenza sanitaria in Africa: servono 10 milioni di vaccini per controllarla”. Lo scrive su X l’alto rappresentante per la politica estera dell’Unione Europea, Josep Borrell. “È urgente un’azione e una solidarietá globale. In prima linea in questo sforzo, l’Autoritá per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie della Commissione Europea (Hera) ha lavorato con i partner per assicurare 215 mila dosi di vaccino da donare all’agenzia per la salute dell’Unione Africana e ai Paesi colpiti”. – Foto: Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). sat/red 14-Ago-24 18:23

