Vaiolo delle scimmie, OMS lancia piano strategico globale

ROMA (ITALPRESS) – L’Organizzazione Mondiale della Sanitá (OMS) ha lanciato un Piano strategico di preparazione e risposta globale per fermare i focolai di trasmissione da uomo a uomo del vaiolo delle scimmie attraverso sforzi coordinati a livello globale, regionale e nazionale. Il piano attuale é soggetto ai contributi degli Stati membri e copre il periodo di sei mesi da settembre 2024 a febbraio 2025, prevedendo un finanziamento da 135 milioni di dollari per la risposta dell’OMS, degli Stati membri, dei partner tra cui i Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie (Africa CDC), delle comunitá e dei ricercatori, tra gli altri. A breve verrá lanciato un appello per raccogliere fondi per le risorse di cui l’OMS ha bisogno per realizzare il piano. Il piano, che si basa sulle raccomandazioni temporanee e sulle raccomandazioni permanenti emanate dal Direttore generale dell’OMS, si concentra sull’attuazione di strategie complete di sorveglianza, prevenzione, prontezza e risposta; sulla promozione della ricerca e dell’accesso equo alle contromisure mediche come test diagnostici e vaccini; sulla riduzione al minimo della trasmissione da animale a uomo; e sulla responsabilizzazione delle comunitá affinchê partecipino attivamente alla prevenzione e al controllo delle epidemie. Gli sforzi strategici di vaccinazione si concentreranno sugli individui a piú alto rischio, tra cui i contatti stretti dei casi recenti e gli operatori sanitari, per interrompere le catene di trasmissione. A livello globale, l’enfasi é posta sulla leadership strategica, su una guida tempestiva basata sulle prove e sull’accesso alle contromisure mediche per i gruppi piú a rischio nei paesi colpiti. L’OMS sta lavorando con un’ampia gamma di partner e reti internazionali, regionali, nazionali e locali per migliorare il coordinamento tra aree chiave di preparazione, prontezza e risposta. “I focolai di vaiolo delle scimmie nella Repubblica Democratica del Congo e nei paesi limitrofi possono essere controllati e fermati”, ha affermato Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direttore generale dell’OMS. “Per farlo é necessario un piano d’azione completo e coordinato tra agenzie internazionali e partner nazionali e locali, societá civile, ricercatori e produttori e i nostri Stati membri”. -foto Agenzia Fotogramma- (ITALPRESS). mgg/com 26-Ago-24 17:28

