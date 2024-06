Verstappen in pole a Spielberg, seconda fila per Sainz

agenzia

Il campione del mondo ancora protagonista in Austria SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Max Verstappen pigliatutto a Spielberg. Sul circuito di casa per la sua Red Bull, il campione del mondo, reduce dalla vittoria nella Sprint Race, ha conquistato la pole position nel Gran Premio d’Austria, in vista delle gara di domani. L’olandese, con il tempo di 1’04″314, ha preceduto la McLaren di Lando Norris e la Mercedes di George Russell. Quarta la Ferrari di Carlos Sainz, quinto Lewis Hamilton davanti all’altro ferrarista Charles Leclerc. Poi Oscar Piastri (McLaren) a cui é stato cancellato il terzo tempo nel finale per truck limits, Sergio Perez (Red Bull), Nico Hulkenberg (Haas) ed Esteban Ocon (Alpine). “Le qualifiche sono andate davvero bene, abbiamo aggiustato la macchina, la pista é piú calda rispetto a ieri, la macchina dá sensazioni migliori – ha commentato Verstappen – Ogni tentativo é stato perfetto e mi sono divertito molto. Il team ha lavorato tanto per una macchina competitiva e questo é un bel segnale di forza. Sono molto contento per la macchina, spero di tradurre il passo delle qualifiche anche in gara”. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). mga/srp/red 29-Giu-24 17:50

