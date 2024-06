Washington, i cittadini si dividono sulla condanna di Donald Trump

agenzia

Di Stefano Sciiblia WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – I 12 giurati hanno espresso il loro verdetto giudicando l’ex presidente Donald Trump colpevole all’unanimitá nel processo a New York. È la prima volta nella storia degli Stati Uniti che un ex presidente americano subisce una condanna in un processo penale. In questo modo Trump diventa anche il primo condannato a correre per la Casa Bianca come pregiudicato e intanto i cittadini americani si dividono su questa sentenza. La reazione istantanea di Trump é stata quella di giudicare una farsa il processo ai suoi danni. Della stessa opinione é Paul, cittadino convinto che il verdetto sia un modo per ostacolare la corsa alla Casa Bianca dell’ex presidente: “Non posso realmente parlare di un processo in cui un ex presidente viene condannato per la prima volta. Io credo che questa sia una persecuzione politica. Non é un caso che la condanna sia arrivata a ridosso delle prossime elezioni”. In tanti come Jack invece si chiedono a quale tipo di condanna andrá incontro Trump. A dare questa risposta sará il giudice Juan Merchan, che il prossimo 11 luglio, quattro giorni prima della convention repubblicana, si pronuncerá sulla sentenza di condanna: “Ovviamente Donald Trump parla di processo farsa – afferma Jack – ma ció che adesso bisogna capire é se questa condanna si ridurrá solamente ad una multa oppure se c’é il rischio concreto che possa finire in carcere”. Altri come Jen sostengono che Trump non puó essere l’alternativa giusta al presidente Joe Biden, pur ammettendo che gli Stati Uniti abbiano bisogno di un cambio di guida: “Penso che una persona condannata non possa essere nella posizione di poter ambire a diventare presidente e ricoprire un ruolo istituzionale cosí importante – afferma Jen -. Abbiamo giá fatto questo errore una volta. Mi auguro che non accada di nuovo”. Josh invece sostiene che “forse per la prima volta la giustizia negli Stati uniti ha fatto il suo dovere”, mentre Allison afferma che chi sbaglia deve pagare: “Penso che chi non capisce quale sia il confine da non superare nelle regole della nostra Costituzione debba pagare le conseguenze in qualche modo. Falsificare dei documenti per pagare una pornostar non é quello che gli altri si aspettano da un presidente”. Secondo Mattew la sentenza di condanna allo stato attuale non rappresenta nulla di sconvolgente, poichê adesso “tutto dipende dal tipo di pena che verrá inflitta a Trump”. Infine c’é chi concorda con la frase dell’ex presidente secondo cui “il vero verdetto sará il 5 novembre” (giorno delle elezioni negli Stati Uniti). È il caso di George, convinto che il magnate sia la persona giusta per rilanciare gli States: “Donald Trump vincerá ugualmente e porterá nuovamente in alto il nostro Paese”.(ITALPRESS). Foto: xp6 xp6/trl/red 01-Giu-24 08:42

