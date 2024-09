Wolters Kluwer Italia ottiene la Certificazione per la Paritá di Genere

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – Wolters Kluwer Italia, leader nel settore delle informazioni, del software e dei servizi per i professionisti, annuncia l’ottenimento della Certificazione della Paritá di Genere (UNI PdR 125:2022) da parte di RINA – multinazionale di certificazione attiva in piú di settanta Paesi. La Direzione apicale di Wolters Kluwer Italia ha istituito nel marzo di quest’anno il Comitato Guida, con il compito di integrare la politica aziendale giá esistente, con le aree predisposte dalla prassi UNI PDR 125:2022. Questa prevede l’adozione di specifici indicatori, Key Performance Indicator (KPI), in relazione a 6 aree di valutazione per le differenti variabili che contraddistinguono un’organizzazione inclusiva e rispettosa della paritá di genere. Le sei aree – cultura e strategia, governance, processi Human Resources, opportunitá di crescita e inclusione delle donne in azienda, equitá remunerativa per genere, tutela della genitorialitá e conciliazione vita-lavoro – sono quelle analizzate dall’ente certificatore e che concorrono al raggiungimento del punteggio per l’ottenimento della certificazione. “Questo importante riconoscimento attesta il nostro impegno concreto nel promuovere un ambiente di lavoro equo e inclusivo, dove ogni individuo ha pari opportunitá di crescita e successo, indipendentemente dal genere – ha commentato Giulietta Lemmi, amministratrice delegata di Wolters Kluwer Italia -. Questo traguardo non é un punto di arrivo, ma un ulteriore stimolo per continuare a migliorare e innovare le nostre pratiche a favore dell’uguaglianza di genere. Ringraziamo tutti i nostri dipendenti, partner e stakeholder che hanno contribuito a questo risultato. Insieme, continuiamo a costruire un futuro piú equo e inclusivo per tutti e tutte”. Con il raggiungimento della certificazione di tutte le sedi aziendali (Milano, Roma, Torino, Bassano del Grappa, Bitritto e Ancona) emerge chiaramente come il sistema integrato sia un fattore determinante e significativo della volontá di perseguire il miglioramento continuo. “Siamo lieti di aver certificato Wolters Kluwer Italia secondo la norma UNI/PdR 125:2022, che attesta l’adozione di un sistema di gestione volto a prevenire la discriminazione di genere, confermando l’impegno concreto dell’azienda verso il benessere dei propri dipendenti – afferma Mario Toscani, Commercial Director di RINA – Questo benessere deriva dal lavoro approfondito dell’organizzazione nel promuovere e diffondere una cultura che supera ogni stereotipo legato al genere, all’identitá o all’espressione, con l’obiettivo di preservare diversitá, equitá e inclusione. Ottenendo questa certificazione, le aziende intraprendono un percorso di miglioramento sia in termini di performance che di reputazione”. Il “Sistema di Certificazione della Paritá di Genere” é un intervento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) a titolaritá del Dipartimento per le pari opportunitá della Presidenza del Consiglio dei Ministri. – foto ufficio stampa Wolters Kluwer Italia – Da sinistra Emanuela Delogu, Marco Bitossi e Giulietta Lemmi (Wolters Kluwer Italia), Daniela Asaro (RIINA), Giuseppe Peduto (Wolters Kluwer Italia) e Mario Toscani (RIINA) (ITALPRESS). fsc/com 23-Set-24 10:17

