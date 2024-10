Acciaierie di Sicilia sospende turni di lavoro: Cgil e Uilm in allarme

Fabbriche

«Acciaierie di Sicilia ha comunicato un nuovo stop alle attività produttive. Temiamo un altro dramma occupazionale e sociale a Catania e nella nostra Isola. È ora che le istituzioni politiche, in testa la Regione, battano un colpo. È ora che facciano la propria parte». Così in una nota i segretari di Fiom Cgil e Uilm Uil di Catania, Rosy Scollo e Giuseppe Caramanna, dopo che i vertici dell’azienda hanno deciso la sospensione dei turni di lavorazione.«Ci troviamo dinanzi – dicono i due sindacalisti – a una nuova chiusura dello stabilimento catanese, mentre non s’interrompe il flusso di esportazione del rottame con un numero sempre più ampio di porti interessati. Da Augusta a Termini Imerese, passando per Pozzallo. Tutto questo avviene a fronte di un allarmante disinteresse di Stato e Regione verso il destino di una storica fabbrica del sistema industriale catanese. Abbiamo già contestato in passato inerzie e silenzi dei palazzi della politica. Adesso rivendichiamo interventi immediati e concrete per scongiurare che la situazione precipiti diventando incandescente».