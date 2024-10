Catania, Uilm dopo incontro con Stm: “Molti nodi restano irrisolti. Non siano i lavoratori a pagare la crisi, dopo anni di fatturati stellari”

Aziende

Lo afferma Giuseppe Caramanna, coordinatore nazionale Uilm per le relazioni sindacali con Stm e segretario provinciale dell’organizzazione

“Il confronto a Catania tra il Coordinamento nazionale Uilm e il management di Stm Italia non ha fugato le nostre preoccupazioni. Anzi. L’azienda ha confermato il calo del fatturato, legato alla flessione del settore automotive, e comunicato una revisione del piano industriale 2025-2027, che sarà illustrato solo a fine novembre. Dopo anni di bilanci stellari, in cui non è certo andato al personale quanto guadagnato dalla multinazionale, non siano ora lavoratrici e lavoratori a pagare i minori incassi. Ad esempio, con una retromarcia sul premio di risultato”.