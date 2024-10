Cisl Fp Sicilia: “Si sbloccano risorse per rinnovo contratto dei regionali”

Attualità

Il segretario generale Passanisi. "Non siamo più disposti ad aspettare e siamo già pronti ad alzare il livello della protesta se necessario"

“Finalmente qualcosa inizia a muoversi”. Così il segretario generale della Cisl Fp Sicilia, Daniele Passanisi (nella foto), commentando l’esito dei lavori della giunta di governo che ha approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per sbloccare i fondi per il rinnovo del contratto dei regionali, atto necessario per la successiva approvazione del rendiconto senza il quale non si può riproporre il contratto del comparto, dopo la bocciatura, dei mesi scorsi, da parte della Corte dei conti. Inoltre, è stata esitata favorevolmente la modifica dell’atto d’indirizzo per definire la contrattazione della dirigenza ferma da mesi.