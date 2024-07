Il premio “Legalità fiscale” degli avvocati tributaristi di Palermo

Lavoro

La Camera avvocati tributaristi di Palermo ha istituito un premio denominato “Legalità fiscale“. Sarà destinato annualmente a personalità che in tale ambito si sono particolarmente distinte per il loro impegno professionale, sia nel settore pubblico che privato. l premio, creato con il fine della diffusione e affermazione di una cultura della legalità e della equità in materia tributaria, ha il Patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, dell’Associazione Magistrati Tributari Sicilia, del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Palermo, della Fondazione Sicilia e del Comune di Palermo (Media partner Italpress).

Come funziona e i premi previsti