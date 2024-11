Inail, Meli (Uil): «Numeri tragici a Catania. Le vittime e le loro famiglie meritano giustizia»

Report

Le stime da gennaio e settembre 2024

“Catania ha un primato negativo in Sicilia, uno fra i tanti ma certamente il più inquietante. Siamo, anzi restiamo, la provincia con il maggior numero di incidenti sul lavoro e il dato è in costante aumento. Di mese in mese. Tragicamente costante, invece, quello sui morti di lavoro”.

Lo afferma la segretaria generale della Uil etnea, Enza Meli, commentando il Rapporto appena diffuso dall’Inail e aggiornato ai primi nove mesi dell’anno. A Catania sono state 5384 le denunce d’infortunio sul lavoro tra gennaio e settembre 2024, mentre nello stesso periodo del 2023 si erano fermate poco al di sopra dei 5 mila (per l’esattezza, 5078). Nell’Isola, segue Palermo con 4477 casi. Sempre da gennaio a settembre, la nostra provincia ha conosciuto 13 incidenti mortali nel 2023 e 12 adesso. In questa specifica tabella, Catania è preceduta soltanto da Palermo (15).

“Tanti, troppi, lavoratori – dichiara Enza Meli – hanno rimesso la vita o riportato infortuni gravissimi in cantiere, nei campi, in fabbrica. Tante, troppe, famiglie sono state travolte da un episodio che spesso si spiega solo con i risparmi colpevoli delle imprese sulle misure di sicurezza e prevenzione, come sulla formazione professionale. Sono comportamenti criminali e meriterebbero condanne esemplari. Assicurare giustizia alle vittime e ai loro familiari, però, imporrebbe un’apposita legge in materia di omicidio sul lavoro e una Procura speciale che se ne occupi. Una legge che non c’è, malgrado noi la sollecitiamo da decenni”.