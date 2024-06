Regione, ex Pip vanno verso la stabilizzazione

Impegno

È il quadro emerso durante un incontro tra il governatore e i sindacati, questa mattina, a Palazzo d’Orléans, in cui Schifani ha annunciato un emendamento di iniziativa governativa

La Regione Siciliana va verso il completamento della stabilizzazione di tutti i lavoratori del bacino ex Pip, confermando l’impegno assunto dal presidente Renato Schifani sin dal suo insediamento. È il quadro emerso durante un incontro tra il governatore e i sindacati, questa mattina, a Palazzo d’Orléans, in cui Schifani ha annunciato un emendamento di iniziativa governativa, da inserire nel documento finanziario che sarà discusso all’Ars nei prossimi giorni, per trovare la copertura necessaria ad assicurare un futuro lavorativo stabile anche ai precari non rientranti nel primo contingente di stabilizzazioni, in corso da circa tre mesi.