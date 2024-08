Vigili del fuoco, Barbagallo (Usb): «Chi si occupa dei boschi non potrà più mangiare in mensa»

Lavoro

Il coordinatore regionale del sindacato denuncia anche la situazione di degrado a Caltanissetta: in una sede era presente amianto

«Nell’ultimo mese due vigili del fuoco hanno perso la vita e altri quattro hanno rischiato seriamente. Come premio la nostra amministrazione cosa ha fatto per tutelare e salvaguardare la figura del vigile del fuoco? Chi è in convenzione boschiva, cioè le squadre aggiuntive per tutelare il territorio boschivo nazionale, non può più usufruire della mensa di servizio». Lo denuncia Carmelo Barbagallo, coordinatore regionale di Usb vigili del fuoco. Per Barbagallo la situazione è paradossale perché anche «il buono pasto che come sappiamo tutti arriva in netto ritardo, così come gli straordinari delle convenzioni boschive. Ancora una volta – prosegue – i vigili del fuoco vengono beffati doppiamente per i ritardi nei pagamenti e perché non possono più mangiare insieme agli altri colleghi in servizio, cosa scandalosa che come organizzazione sindacale non possiamo permettere».

La denuncia: amianto in una sede a Caltanissetta