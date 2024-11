Caltanissetta: il comune in cattedra all’IPSIA Galilei

Lo dico

L’assessore alle Politiche Sociali e Socio-Sanitarie del Comune di Caltanissetta Dott. Ermanno Pasqualino in data 20.11.2024 ha tenuto una lezione agli alunni dell’indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale dell’IPSIA Galileo Galilei di Caltanissetta presso la struttura della sede staccata di via Cairoli accolto dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Loredana Schillaci. L’Assessore, oltre a illustrare i servizi sociali e sanitari che il Comune offre ai cittadini, ha auspicato di realizzare con le scuole della Città una collaborazione in funzione delle politiche giovanili che il Comune intende portare avanti con i giovani di Caltanissetta.Tale attività, organizzata dalle docenti Difrancesco e Nanfara, rientra tra quelle previste nel PCTO degli alunni per la conoscenza del territorio.

