Catania: la scogliera-pattumiera colpevolizza tutti

Lo dico

Che senso ha raggiungere un posto della scogliera lavica del lungomare catanese che, per il percorso impervio e la difficoltà di accesso, sarebbe rimasto immacolato, sostarvi a prendere la tintarella, tra un bagno, un tuffo ed una immersione in mare, e poi andarsene lasciando tracce di ogni tipo che dicono chiaramente: qui c’è stato un incivile! Un nemico della città! Bottigliette di plastica e di vetro, lattine, sacchetti di plastica e cartacce sono i segni identificativi che vi ha lasciato, incurante se sarà il mare o qualcun altro a ripulire. Magari tornerà sul posto l’indomani, o ne è già abituale frequentatore.

La spazzatura è dunque destinata ad aumentare ed a trasformare in pattumiera, anzi in discarica quel tratto di scogliera che qualcuno ricordava magnifico. In quella spazzatura il maldestro bagnante, indifferente o inconsapevole del danno arrecato, continuerà ad arrotolarsi spaparanzato al sole. Purtroppo il danno crescerà: il mare trasporterà la plastica che procurerà la morte certa dei pesci che la ingoieranno. I turisti, venuti a visitare la nostra città, alla vista della scogliera-pattumiera storceranno il naso e diranno a tutti che i catanesi sono sporchi e incivili. Non ci resta che ringraziare i veri sporcaccioni che, senza un briciolo di orgoglio (altro che “Evviva Sant’Aita” e “Fozza Cataniaaa”!) riescono a spalmare su tutta la città la loro esecrabile arretratezza.