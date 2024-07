Catania, piazza Carlo Alberto: «Bancarelle rovinano la bellezza della Chiesa»

Lo dico

Segnalo questa situazione a livello religioso e culturale grave, a chi di dovere.Ci troviamo in via San Gaetano alle Grotte inizio piazza Carlo Alberto; davanti a una Chiesa, San Gaetano alle Grotte, piena di storia e devozione con all’interno una cripta di epoca romana non ci dovrebbero stare queste bancarelle che bloccano la visuale di questa bellissima Chiesa ai tanti fedeli ma soprattutto ai tanti turisti.Spero che le forze dell’ordine risolvono questo problema.Anche perché davanti le chiese o altro non possono sostare macchine o bancarelle e altro

