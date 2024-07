Catania, rifiuti abbandonati in Via Finocchiaro Aprile

Lo dico

“A cosa servono le, ancorché giuste, osservazioni del sindaco alla cittadinanza sul corretto smaltimento dei rifiuti, a cosa servono le esortazioni dell’arcivescovo a rispettare la città se poi ad essere danneggiati sono i cittadini che scrupolosamente ogni giorno differenziano i rifiuti e pagano le più alte tasse d’Italia. Questa è lo stato delle cose in via Finocchiaro Aprile, al centro della città. Da più di 10 giorni i rifiuti non vengono raccolti. La situazione comincia ad essere grave anche dal punto di vista sanitario. Non si possono più aprire le finestre per i miasmi che ormai rendono l’aria irrespirabile e indisturbati enormi ratti si aggirano tra i cumuli di rifiuti.”

