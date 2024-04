Lo dico

Segnalo che in Via Aloisio vi è un divieto di sosta (vedi foto con Google Maps) che qualcuno ha tolto e che bisogna ripristinare perché parecchi posteggiano in quella strada stretta. Più volte abbiamo chiesto ai vigili di ripristinarlo ma non abbiamo avuto risposta.Prego La Sicilia di pubblicarlo sperando che la polizia municipale finalmente rimetta il cartello di divieto

