Catania. San Giovanni Galermo: 20.000 famiglie ancora senza gas dal giorno dell’esplosione

Lo dico

Sono passati nove giorni dalla tremenda esplosione nel quartiere di San GiovanniGalermo che ha avuto come effetto collaterale anche la sospensione della erogazione delgas a 20.000 famiglie.Ciò crea come è facilmente intuibile un forte disaggio alla famiglie quale il mancatoriscaldamento, una notevole difficoltà igienica ecc. ecc.Detto ciò è possibile che non ci sia un modo di isolare la zona interessata allo scoppio eattivare nella restante parte della città la distribuzione del gas?E’ possibile che ancora non ci sia posto il problema?Si può continuare ad aspettare chissà quanto tempo o il fato senza la ricerca di unasoluzione?Si può continuare ad non vere notizie sula tempistica circa la riattivazione del gas?Con l’auspicio che la soluzione non arrivi in tempi biblici.Catania 30/01/2025Ruggiero Pardo

