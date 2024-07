Ecolandia smentisce la segnalazione sul parcheggio di via Carnazza a Tremestieri Etneo

Lo dico

La scrivente Società prende atto dell’articolo pubblicato da “La Sicilia” in data 21/07/2024, inerente alparcheggio di via Carnazza, in Tremestieri Etneo (zona Canalicchio – CT), mediante il quale oltre ad essere riportate parole mendaci viene pubblicato un video che non rispecchia la situazione attuale.Sul punto, si ritiene di porre delle delucidazioni, smentendo quanto presuntivamente asserito.In primo luogo, il video, postato sul web con data 21/07/2024, risulta essere risalente ad anni precedenti e, di certo, non ad oggi, come visibile dalle foto che si allegano alla presente