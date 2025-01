Floresta: incantevole borgo che sembra un Presepe

Lo dico

Ed anche quest’anno son riuscito a fare un salto nel piccolo paese di Floresta (Me) in un periodo dove la neve la tinge di bianco in un modo a dir poco incantevole. Qui è il silenzio a dominare il paesaggio e la sua gente soprattutto quando le luci della sera iniziano ad accendersi. E nel mentre che i camini delle case cominciano a sussultare, mi godo questo meraviglioso presepe ancora qualche attimo prima di riprendere strada verso casa. Anche questa è Sicilia

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA