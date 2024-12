Gigantesco fungo di Ferla trovato a Montemaggiore Belsito

Lo dico

Un incredibile ritrovamento è avvenuto a Montemaggiore Belsito, in contrada Chiano di Forgia, dove Mario Graziano ha raccolto un gigantesco “Fungo di Ferla” (Pleurotus eryngii), esemplare appartenente alla famiglia delle Pleurotaceae, caratteristico per il suo legame con i terreni erbosi e i cardi selvatici. Questo fungo, noto per le sue eccellenti qualità culinarie e il suo valore gastronomico, ha raggiunto un peso impressionante di 2,8 chilogrammi, un record per questa specie.

Il Fungo di Ferla, diffuso soprattutto in Sicilia, è molto apprezzato per il sapore intenso e le proprietà nutrizionali. Cresce spesso in ambienti naturali incontaminati, dove il clima mite e i terreni fertili favoriscono il suo sviluppo.