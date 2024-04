Il Policlinico dovrebbe rivedere le sue politiche di servizi all’utenza

Lo dico

inoltro una ricevuta di parcheggio presso il Policlinico di Catania. Ieri alle 18.00,mio padre 77enne aveva una visita di controllo oncologia per un carcinoma al polmone, parcheggio, andiamo in ambulatorio e veniamo ricevuti alle 19,30, usciamo dalla visita dopo le 20.00, ci accingiamo per pagare il parcheggio e scopriamo che dopo le 20.00 in automatico il sistema ti impone 6.00 euro. Ritengo che questo sia un modo di lucrare sulla malattia delle persone, non siamo a Taormina per vedere il belvedere. Siamo stati quasi tre ore per una visita necessaria.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA