La festa di Sant’Antonio Abate protettore degli animali, ad Alcara Li Fusi

Alcara Li Fusi: domenica 19 Gennaio ha festeggiato la memoria di Sant’Antonio Abate, il protettore degli animali.Come sempre con tanto interesse la comunità alcarese accorre numerosa, ognuno con il proprio amico e fedele animale. Tantissime razze, a partire dai cavalli, pecore, mucche, uccelli, conigli, gatti e gli intelligentissimi cani, hanno popolato il sagrato della Chiesa Parrocchiale di Maria SS Assunta di Alcara Li Fusi, la sentita benedizione è stata impartita dopo la Santa messa dal nuovo parroco Don Maurizio, arrivato da poco ad Alcara Li Fusi, bellissimo borgo sui Nebrodi.