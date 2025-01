Montemaggiore Belsito: Autoslalom dedicato al sindaco scomparso

Lo dico

Caro sindaco Antonio avremmo voluto gioire insieme a te quest’oggi, infatti la creatura che tanto hai voluto che ritornasse agli antichi splendori, l’ Autoslalom Montemaggiore Belsito, per la stagione 2025 ha ricevuto il meritato riconoscimento, sarà valido come gara di 𝗖𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝗮𝘁𝗼 𝗦𝗶𝗰𝗶𝗹𝗶𝗮𝗻𝗼, il primo importante tassello che abbiamo raggiunto grazie al tuo grande impegno.

Non possiamo dimenticare quando durante la premiazione lo scorso 2 giugno con grande amore hai voluto essere presente indossando la fascia tricolore ed hai incentivato tutti i tuoi concittadini appassionati di Motorsport a continuare a far crescere questo evento sportivo per promuovere in tutta la Sicilia il territorio che tanto amavi.

Grazie al nostro delegato fiduciario Daniele Settimo per il riconoscimento assegnato alla terza edizione della gara madonita che si terrà il 27 luglio 2025.