Catania, spiaggia libera: "Una delusione"

Oggi mi sono recato alla seconda spiaggia libera con la famiglia e degli amici stranieri. Avevo letto ottime recensioni e articoli di giornale che lodavano questa spiaggia.

Al mio arrivo una delusione dietro l'altra. All'ingresso nessuno, spiaggia sporchissima e pericolosa (bottiglie di vetro, mascherine, fazzoletti usati, e ogni genere di rifiuto).

Bagnini stranamente impegnati ad aiutare nel chioschetto piuttosto che stare nella loro postazione. Un peschereccio praticava tranquillamente la pesca a strascico davanti la costa. Passerelle in legno con viti sporgenti. I miei amici mi hanno chiesto se gli avessi fatto uno scherzo e di portarli da un'altra parte. Mi vergogno di come viene violentata la mia città. PS: un signore con un bambino ha chiesto a tutti chi fosse il responsabile per la pulizia nessuno sa nulla.

Ing. Dario Azzarelli

