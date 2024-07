Reti da pesca impigliate tra i Faraglioni di Acitrezza

Lo dico

I faraglioni e l’isola Lachea fanno parte dell’Area Marina Protetta Isole Ciclopi gestita dal Ministero. Qui ci vivono oltre 60 specie di pesci e c’è una grande biodiversità che si è incrementata in decenni. È un patrimonio naturale per noi e i nostri figli.

Mentre facevo foto subacquee tra i faraglioni, ho notato questa rete da pesca abbandonata o rete fantasma. Sarà stata calata di notte e poi abbandonata. Ho notato anche diversi pesci morti che nella foto vi risparmio. Piazzare queste reti in area protetta è un reato penale, ma c’è ancora gente che per qualche chilo di pesce da vendere in nero chissà a chi, rovina gli sforzi di tutta la comunità.Ho segnalato la rete inviando le foto all’Area Marina Protetta, che mi ha risposto scrivendo che provvederanno alla rimozione quanto prima.

