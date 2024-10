Richiesta di sopralluogo Congiunto per emergenza maltempo a Pachino

Lo dico

Pachino, 19 ottobre 2024 – Josef Nardone, cittadino attivo di Pachino, ha ufficialmente richiesto un sopralluogo congiunto alle autorità competenti per affrontare i gravi problemi causati dal maltempo nelle strade provinciali e regionali di Siracusa, inclusi i canali di scolo.

“È urgente trovare una soluzione per prevenire ulteriori rischi,” ha dichiarato Nardone, sottolineando come la situazione attuale potrebbe mettere in pericolo vite umane. Nel comunicato, Nardone allega foto e video che mostrano la SR8 Maucini trasformarsi in un canale fluviale con poca pioggia, diventando un vero e proprio fiume di fango.

Nardone ha avviato una petizione per raccogliere firme da parte delle persone che lavorano nei magazzini della zona, esposte al pericolo ogni volta che piove. “Purtroppo, alcuni proprietari di terreni hanno deviato i canali creando barriere. È indispensabile effettuare controlli urgenti per il ripristino e la messa in sicurezza,” ha aggiunto.

Questa mattina stessa, Josef Nardone ha già chiamato il comandante della polizia provinciale di Siracusa, informando anche il geometra Giuseppe Calleri dell’ottavo settore e mettendo in evidenza i danni causati oggi dal maltempo.