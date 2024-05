Sul lungomare di Catania c’è un albero da salvare

Lo dico

Sul lungomare di Catania, nell’aiuola che separa la pista ciclabile dal percorso pedonale, lato nord di piazza Tricolore, un albero ferito abbandona due braccia semistrappate sulla siepe posta alla base.

Uno spettacolo pietoso che fa inorridire chi ama le piante ed è sensibile alla loro sofferenza quando maltrattate. Mi chiedo se c’è stato, di recente, così tanto vento a causare questo scempio. Oppure si tratta della bravata del solito teppista che ha goduto a danneggiare una creatura viva, che appartiene al patrimonio collettivo della città, e magari si è filmato per raccattare stupidi e insulsi likes sui social? Per quanto tempo questo povero albero sarà lasciato in agonia e dovremo assistere a questo triste spettacolo?