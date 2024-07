Tremestieri Etneo in ginocchio a causa della sabbia vulcanica

Lo dico

Tremestieri Etneo in ginocchio, a tre settimane dalla caduta della cenere e a due dall’avviso per la raccolta dei sacchi contenente cenere vulcanica, nulla è cambiato. I sacchi in cellophane biodegradabili lasciati al sole presto saranno danneggiati provocando la fuoriuscita della sabbia contenuta. Tutto ciò anche in quelle poche strade che sono state ripulite, rendendo vano il servizio di spazzamento. Per non parlare della zona Ravanusa (Via Dei Giardini, Via Degli Ulivi, via Del quadrifoglio e Via delle Querce), e Parco Cristallo dove ancora oggi nessuno ha provveduto allo spazzamento e alla raccolta dei sacchetti.