A Stromboli nuova apertura alle minicrociere

Immutate le quote per le escursioni sul vulcano

Cambiano le regole per l’arrivo a Stromboli delle imbarcazioni da minicrociere, provenienti da Calabria, Sicilia e Isole Eolie. La modifica alla modalità degli sbarchi arriva con l’ordinanza, appena emessa, dal sindaco di Lipari, Riccardo Gullo, a seguito della riunione dell’Unità di crisi, istituita presso il Dipartimento nazionale di Protezione Civile e tenutasi in video conferenza. Riunione, nel corso della quale, è stato ribadito che lo Stromboli, dopo il parossismo dell’undici luglio, si trova, attualmente, in stato di normale attività pur rimanendo lo stato di allerta arancione e la fase di preallarme.